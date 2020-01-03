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رئيس جامعة الأزهر الأسبق: إنسانية الناس لا تكتمل إلا بالتزامهم بفضائل الأخلاق

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:50 م
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الدكتور إبراهيم الهدهد - أرشيفية
الدكتور إبراهيم الهدهد - أرشيفية
أ ش أ
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أكد الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن إنسانية الناس لا تكتمل إلا بالتزامهم بفضائل الأخلاق، وعلى رأسها النصيحة الحسنة.

وقال الهدهد - في خطبة الجمعة اليوم التي ألقاها بالجامع الأزهر تحت عنوان "الدين النصيحة" - إنّ النصيحة ثقيلة ولها معايير وشروط يجب الالتزام بها، وأن الرسول "صلى الله عليه وسلم" قد أمرنا باللين والترفق بمن ننصحه، فأساس النصيحة الحسنة الرفق والثقة في الله وتوقع الخير من الإقدام على النصيحة.

وأضاف أن الرسول الكريم قد أعطى لنا القدوة والمثل في تقديم النصح للآخرين اعتمادا على الرفق واللين، ولنا في ذلك العديد من النماذج، كتعامله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد، وكذا نصحه اللين للشاب الذي طلب منه أن يأذن له بالزنا، فانتفض الصحابة وزجروه، إلا أنه آثر الرفق في نصحه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء مما قال قط.

واستنكر خطيب الجامع الأزهر ما نراه في الوقت الحاضر من بعض من يدعون أنهم يآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من غلظة وتشدد، بما يتنافى مع ما قام به النبي "صلى الله عليه وسلم" في حياته، وما ورد في قوله "الدين النصيحة.. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"، ففيه تأسيس متكامل للدين والشريعة وعلاقة الناس بعضهم ببعض.

 
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الكلمات المفتاحية

جامعة الازهر الدكتور إبراهيم الهدهد إبراهيم الهدهد

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