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بعد انضمامه.. محسن محيي الدين: "سيف الله" يقدم خالد بن الوليد بمنظور جديد

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:53 م
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محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محمود حنفي
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يبدو أننا علي أعتاب تقديم ملحمة تاريخية تضم كوكبة كبيرة من النجوم، والتي يسعي فيها المخرج رؤوف عبدالعزيز لخلق تجربة مصرية خالصة ومختلفة وجديدة، يعيد فيها - بالتعاون مع شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي - الأعمال التاريخية إلي مصر من خلال تنفيذ مسلسل "سيف الله" عن قصة الصحابي الجليل خالد ابن الوليد.

ونظرا لأهمية العمل المقرر عرضه في موسم رمضان ٢٠٢٠، يشارك فيه الكثير من النجوم سيتم الإعلان عنهم جميعا خلال الفترة المقبلة، حيث انضم الفنان محسن محي الدين إلي كتيبة نجوم المسلسل. 
 
ويعد محسن من النجوم الذي لهم باع طويل في الأعمال التاريخية، وحول العمل قال : " يتناول المخرج رؤوف عبدالعزيز، والمؤلف إسلام حافظ مسلسل خالد بن الوليد بلغة سلسة وشكل جديد". 
 
وتابع: " نحن نحتاج الأعمال الدينية و التاريخية، خاصة أننا نتحدث في هذا العمل عن شخصية مؤثرة، ولها قدرة فعالة في إقامة قوة كبيرة، كما أنه يكشف ويوضح الكثير من الحقائق التي نختلف عليها في التاريخ". 
 
وأوضح:" تعرض العمل لأي هجوم، أمر وارد وطبيعي، خاصة أن هناك الكثير من الأفكار، ولكنك من خلال هذا المسلسل، تحي المسلسل الديني التاريخي من جديد، والذي احتكرته بلاد أخري، بعدما كانت مصر هي الأساس في تقديم تلك النوعية من الأعمال، لذلك تعد هذه خطوة مهمة جدا لأننا توقفنا عن إنتاجها لفترة طويلة". 
 
وأضاف محسن :" نحتاج لإحياء البطولات الموجودة في تاريخنا، لأننا في فترة زمنية مليئة بالحروب، ونوضح للعالم أن الإسلام لم ينتشر بالسيف كما يتصور البعض ويعمل المتطرفين على نشر هذه الأفكار المغلوطة عن الإسلام". 
 
واختتم محي الدين حديثه قائلا :" أحب الأعمال الدينية و التاريخية، نظرا للمجهود المقدم بها من تمثيل وملابس وإنتاج ضخم وخيول ومبارزات وغيرها، كما أن هذا المسلسل مستند على إحدى عبقريات المفكر والأديب الكبير عباس محمود العقاد وهو واحد من عظماء الكتاب".

مسلسل "سيف الله" بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر وبيومي فؤاد ، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجي

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