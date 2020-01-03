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بدون حراسة.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بأكتوبر (صور)

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:51 م
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رئيس الوزراء يتسوق فى مول بأكتوبر
رئيس الوزراء يتسوق فى مول بأكتوبر
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التقط عدد من الموطنين، مجموعة صور للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، في أثناء تسوقه فى أحد المولات الشهيرة بمنطقة 6 أكتوبر، وسط المواطنين وبدون حراسة.

وانتشرت الصورة بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتثني على الرسالة التي أشار لها رئيس مجلس الوزراء وهى توفر الأمن والأمان بمصر.

وحظيت الصور بالعديد من التعليقات عبر صفحات مواقع التواصل المختلفة، وكتب أحدهم "رئيس وزراء محترم ومتواضع"، بينما كتب آخر "ربنا يحفظ مصر ويحفظ السيسي وجيش مصر وشرطة مصر ووزراء مصر المحترمين".

بدون حراسة.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بأكتوبر (صور)
بدون حراسة.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بأكتوبر (صور)
بدون حراسة.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بأكتوبر (صور)
بدون حراسة.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بأكتوبر (صور)
بدون حراسة.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بأكتوبر (صور)
بدون حراسة.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بأكتوبر (صور)
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مول بأكتوبر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يتسوق فى مول بأكتوبر رئيس الوزراء

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