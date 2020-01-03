Advertisements
Advertisements
Advertisements

المرشدين السياحيين: 99% نسبة الإشغال بالفنادق مع بداية 2020 (فيديو)

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال ياسر عبدالوهاب، وكيل نقابة المرشدين السياحيين، إن أغنى فئة تفضل السفر والسياحة في بداية العام الجديد، لافتًا إلى أن جزء كبير من هذه الفئة يأتي إلى مصر؛ لإحساسهم بالأمن والأمان الموجود في مصر.

وأضاف "عبدالوهاب"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن مستوى الخدمة الموجودة في مصر عالي جدًا، لافتًا إلى أن فترة العام الجديد من المواسم السياحية العالية، متابعًا: "هناك بشرة خير، وهي أننا وصلنا من 90 لـ99% إشغالات فندقية، وهذا بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأجهزة المعنية والوزارات والدور القيادي الذي يقدمه الإعلام المصري".

واستكمل: "عدد السياح الذين دخلوا مصر في 2018 و2019 حوالي 9.8 مليون لـ10.2 مليون سائح، أي اقتربوا من عام 2010، والعام الحالي سنصل إلى 11.5 مليون سائح سنويًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نسبة الإشغالات بالفنادق سياحة توك شو السيسي

أخبار تهمك

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 9 ساعات

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب كهربا.. قرار جديد من الزمالك لحل الأزمة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

منذ حوالي 3 ساعات

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر الهلال Yalla Shoot| بث مباشر الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.. Live هدف الهلال

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 4 ساعات

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 21 ساعة

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ ساعتين

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 8 ساعات

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

387 ألف سائح زارو البحر الأحمر يونيو الماضي.. والألمان تحتل المرتبة الأولى بـ 110 ألف سائح (صور)

مواسم الخير.. انتعاش السياحة بفنادق البحر الأحمر وألمانيا تتصدر المشهد

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

06:51 م

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

07:35 م

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

06:41 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status