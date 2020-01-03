المرشدين السياحيين: 99% نسبة الإشغال بالفنادق مع بداية 2020 (فيديو)

قال ياسر عبدالوهاب، وكيل نقابة المرشدين السياحيين، إن أغنى فئة تفضل السفر والسياحة في بداية العام الجديد، لافتًا إلى أن جزء كبير من هذه الفئة يأتي إلى مصر؛ لإحساسهم بالأمن والأمان الموجود في مصر.



وأضاف "عبدالوهاب"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن مستوى الخدمة الموجودة في مصر عالي جدًا، لافتًا إلى أن فترة العام الجديد من المواسم السياحية العالية، متابعًا: "هناك بشرة خير، وهي أننا وصلنا من 90 لـ99% إشغالات فندقية، وهذا بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأجهزة المعنية والوزارات والدور القيادي الذي يقدمه الإعلام المصري".



واستكمل: "عدد السياح الذين دخلوا مصر في 2018 و2019 حوالي 9.8 مليون لـ10.2 مليون سائح، أي اقتربوا من عام 2010، والعام الحالي سنصل إلى 11.5 مليون سائح سنويًا".

