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وفاة ربة منزل تناولت أقراص حفظ الغلال بالخطأ في بني سويف

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:44 م
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة، داخل مستشفى ناصر العام، عقب وصولها، متأثرة باشتباه تسمم لتناولها أقراص مجهولة بطريق الخطأ داخل منزلها بقرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى ناصر العام، بوصول " ن. م. أ" 34 عام، ربة منزل، مقيمة قرية الشناوية دائرة المركز، مصابة إدعاء تناول أقراص مجهولة، وتوفيت عقب وصولها.

وتبين من التحريات الأولية وبالانتقال والفحص وسؤال زوجها ويدعى " خ. م. ت" 48 عام، حاصل على دبلوم، مقيم ذات العنوان، قرر قيام زوجته بتناول أقراص مجهولة المصدر قد تكون أقراص حفظ الغلال، عن طريق الخطأ، وشعرت بحالة إعياء شديد، ونقلت على إثر ذلك للمستشفى، ولم يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية.

كما تبين من التحريات أنه وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، علي جثة المتوفاة، قرر عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.
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