Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل مداهمة مصنع مستحضرات تجميل لأطباء مشهورين بالمهندسين

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:42 م
Advertisements
المصنع
المصنع
إيمان عبد العاطي
Advertisements
كشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل مداهمة رجال مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، لشقة تستخدم كـ "مصنع لتجهيز مستحضرات التجميل" بمنطقة المهندسين، وتبين أن المصنع غير مرخص بوزارة الصحة وأنه بمداهمته عثر بداخله على" حقن لنفخ الشفاه والوجه، فيلر المستخدم في التجميل، كما ضبط داخل الشقة زيوت تستخدم بعد عمليات إزالة الشعر بالليزر، ويتم وضعها لعدم ظهور الشعر مرة آخرى".

وبينت التحقيقات، أنه عثر أيضا داخل الشقة مستحضرات تجميل "مكياج" مصنوعة من خامات ومواد رديئة ومجهولة المصدر وبإستكمال التفتيش عثر على حقائب بداخلها مستحضرات التجميل المستخدمة في عمليات التجميل، بأسماء أطباء مشهورين، قبل تسليم المستحضرات التجميلية لهم.

كان رجال مباحث التموين ومفتشي الصيدلة، داهموا مخزن لتجهيز مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بمنطقة المهندسين، وسط محافظة الجيزة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة.

كانت وردت معلومات أكدتها التحريات لضباط مباحث التموين، مفادها باتخاذ أحد الأشخاص شقة بمنطقة المهندسين مخزن لتجهيز مستحضرات التجميل، مستخدما خامات ومواد رديئة ومجهولة المصدر، وتعبئتها داخل عبوات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللأزمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم استصدار إذن من النيابة العامة وإعداد مأمورية من ضباط وأفراد مباحث التموين، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة، داهمت مأمورية المخزن المُشار إليه وأمكن ضبط كمية من مستحضرات التجميل منتج نهائي معدة للبيع ومستلزمات الإنتاج، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مكياج مصنع مستحضرات التجميل المهندسين إزالة الشعر بالليزر

أخبار تهمك

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر الهلال Yalla Shoot| بث مباشر الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.. Live هدف الهلال

منذ حوالي 3 ساعات

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 11 ساعة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ يوم

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 21 ساعة

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 22 ساعة

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ ساعتين

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب كهربا.. قرار جديد من الزمالك لحل الأزمة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

إحباط ترويج 7464 عبوة مستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة في الهرم (صور)

بالصور.. ضبط 1685 عبوة عطور مجهولة المصدر داخل مخزن مستحضرات تجميل بالموسكي

"بتوقع الشعر".. ضبط 30 ألف عبوة صبغة داخل مصنع في كرداسة

"الجيل بيوقع الشعر".. إحباط ترويج 100 طن مستحضرات تجميل غير صالحة للاستخدام (صور)

ضبط مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بدون ترخيص بالمرج

ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بمصر القديمة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

06:51 م

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

07:35 م

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

06:41 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status