كراني: أتوقع وداع الدفء لبعض مناطق المملكة بداية من فجر السبت





أوضح خبير الأرصاد الجوية السعودي حسن كراني، مساء اليوم الجمعة، أنه توقع أن تودع بعض مناطق بالمملكة العربية السعودية الدفء، بدءاً من فجر الغد السبت، بالتزامن مع انخفاض شديد في درجات الحرارة خاصة على الشمال.





وقال حسن كراني، عبر حسابه الرسمي على موقع التديونات القصيرة "تويتر": " بدءًا من فجر الغد يتعمق الطقس القطبي على المنطقتين الشمالية الغربية والغربية"، لافتًا إلى مغادرة الدفء لكل من الرياض والمنطقة الشرقية فجر الأحد المقبل.





كما أشار، إلى أنه "من فجر الاثنين، سوف تسيطر كتلة باردة على الأجواء، وتستمر حتى 17 يناير مع عملية مد وجزر خفيف"، مؤكدًا على "تجمد المياه، مع ضباب إشعاعي وصقيع خاصة على الشمال".





وفي نفس السياق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق، غداً السبت.





كما أوضحت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن مناطق (الشرقية، والرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية) للمملكة تشهد تكون السحب الرعدية، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك، والقصيم.





ولفتت الأرصاد، إلى انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة، فيما لم تستبعد الهيئة تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز - علقان – الظهر)، كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة.



