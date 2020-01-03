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منقذ فتاة المنصورة يفجر مفاجأة عن السيارة التي استقلتها الضحية

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:54 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف سلامة أحمد سلامة، منقذ "فتاة المنصورة" من التحرش، إن السيارة التي ركبت فيها الفتاة لم تكن لشخص تعرفه، وإنما هى سيارة أحد العاملين في محل الموبيلات الذي كان في محيط الواقعة، معقبا: "كان راكب عربيته ومعاه تليفون، واتحط في الموقف، وكانت لازم تركب العربية إلا وهتموت".

وأشار "سلامة"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك شباب من المتجمهرين كانوا يحملون سلاح أبيض، مضيفا: "في شباب كانوا بيحاولوا يشلوها"، منوها بأنه لا يعرف الضحية.

وأضاف: "البنتين كان معاهم حد، والشباب أخدوهم من الناس اللي معاهم"، متابعا: "العربية اللي الفتاة ركبتها مكنتش بتتحرك من كتر الناس اللي حواليها".
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فتاة المنصورة تحرش المنصوره تحرش

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