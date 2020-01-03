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الأحد.. افتتاح معرض "حارة اليهود" للفنان مصطفى خضر بالهناجر

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:00 م
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حارة اليهود
حارة اليهود
شيماء عطية
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يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "حارة اليهود" للفنان مصطفى خضر، فى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل ٥ يناير الجارى، بقاعة آدم حنين بالمركز، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز.

وعن المعرض يقول الفنان مصطفى خضر، إن عنوان المعرض مقتبس المعني من العلاقات الإنسانية عندما تشوهها الإختلافات في اللون والجنس والدين وركوب الأحقاد موجة الحدث، فتذهب ما في النفوس من جمال إنساني، ويضم المعرض ٦٠ لوحة، هى نتاج عمل مايقرب من خمس سنوات، وتظهر اللوح المرأه وبعض مشاكلها في المجتمع، من خلال الإنفعال الإنساني المرسوم علي الوجوه، ويستمر المعرض حتى ١٠ يناير الجارى.
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