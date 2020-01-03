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بسبب كهربا.. قرار جديد من الزمالك لحل الأزمة

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:48 م
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بوابة الفجر
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عقد مسئولو نادي الزمالك محادثات جديدة مع الاتحاد المصري لكرة القدم لحسم استبدال مقعد محمود عبد المنعم كهربا الذي وقع مؤخرا للأهلي بالميركاتو الشتوي.

 

ويسعي الزمالك لقيد لاعب جديد في القائمة بدلاً من كهربا حيث يحتفظ الأبيض بأحقية امتلاك استبدال وحيد بدلاً من كهربا عقب رحيله عن الفريق.

 

وكان اتحاد الكرة قد رفض في الوقت السابق زيادة مقاعد الاستبدال ولكن تمسك مسؤولو الزمالك باستبدال مقعد كهربا مما دفع الاتحاد بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لحسم المسألة.

 

على الجانب الآخر يتجه مسئولو الزمالك لتصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعد فشلهم في التوصل لحل الأزمة مع الجبلاية.

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