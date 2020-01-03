بومبيو وولي العهد السعودي يبحثان الاستفزازات العسكرية للنظام الإيراني
وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو اليوم الجمعة، إن الضربة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني "قانونية"، واصفاً خطر عدم التحرك ضد إيران بأنه "كان هائلا"، مضيفاً أنه "بقتل سليماني أحبطنا هجوما إيرانيا وشيكا".
وقال إن قرار قتل سليماني صادق عليه الرئيس ترمب، وهو مستعد لكافة التهديدات الإيرانية.
وفي مقابلة مع شبكة "سي ان ان"، قال: "لا نسعى لحرب مع إيران ولن نقف مكتوفي الأيدي، ونرى أميركيين معرضين للخطر".
وأمر ترامب، فجر اليوم الجمعة، بتنفيذ ضربة استهدفت الإرهابي سليماني، وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.
وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل قاسم سليماني، فيما اتهم الناطق باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي "العدو الأميركي والإسرائيلي" بالمسؤولية عن قتل المهندس وسليماني.
وقالت "هيئة الحشد الشعبي" في بيان اليوم، إن جنازات رسمية ستقام غداً السبت لقتلى الضربة الأميركية.
ويأتي مقتل سليماني والمهندس، بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأميركية في بغداد.
وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.