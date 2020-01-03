بومبيو وولي العهد السعودي يبحثان الاستفزازات العسكرية للنظام الإيراني

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو اليوم الجمعة، إن الضربة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني "قانونية"، واصفاً خطر عدم التحرك ضد إيران بأنه "كان هائلا"، مضيفاً أنه "بقتل سليماني أحبطنا هجوما إيرانيا وشيكا".





وقال إن قرار قتل سليماني صادق عليه الرئيس ترمب، وهو مستعد لكافة التهديدات الإيرانية.





وفي مقابلة مع شبكة "سي ان ان"، قال: "لا نسعى لحرب مع إيران ولن نقف مكتوفي الأيدي، ونرى أميركيين معرضين للخطر".



