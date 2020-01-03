سحارات سرابيوم.. مشروع عملاق لتنمية أرض الفيروز (فيديو)





يأتى ذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية في مصر وجهودها من أجل تنمية سيناء وإعادة إعمارها باعتبارها جزء غالى من أرض الوطن.

عرضت فضائية "dmc"، مساء اليوم الجمعة، فيلمًا وثائقيًا بـ عنوان "سحارات سرابيوم"؛ مشروع عملاق يعمر أرض الفيروز.ويعد مشروع "سحارات سرابيوم"، أحد أهم المشروعات العملاقية لتنمية الجانب الشرقي لقناة السويس، سحارات يعبر خلالها رافد من روافد النيل العظيم ليمنح أرض سيناء الغالية سيناء.