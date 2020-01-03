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تعرف علي آخر استعدادت الحكومة للإعلان عن تفاصيل مبادرة"اشتري المنتج المحلي"

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:26 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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رئيس الوزراء يلتقي بممثلين الحكومة لتحديد أهم محاور المبادرة

إنشاء موقع الكتروني يضم قائمة بالسلع والمنافذ المشاركة

الحكومة توصلت إلى قائمة السلع المشاركة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات

المبادرة ستشمل خصومات سعرية  قوية 



تجهز الحكومة حاليا لمبادرة كبري تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ لتعريف الموطنين بالمنتجات المصنوعة محليا لتفضيل شرائها على حساب المنتجات المستوردة التى تكون مرتفعة في الثمن وجودتها لا تكون أفضل كثيرًا عن المنتج المحلي.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الفضل في الدعوة لتلك المبادرة، حيث أعلن بعدها رئيس الوزراء مصطفي مدبولي أن  الحكومة ستبدأ  في تجهيزها مباشرة لأهميتها في تحريك عجلة الاقتصاد، وستسعي  خلالها لتقديم خصومات مالية ضخم لم تحدد بعد عند شراء قائمة من المنتجات محلية الصنع التى ستحددها الحكومة.

 

أجتماعات مكثفة لرئيس الوزراء لسرعة تنفيذ المبادرة:

وأقتربت الحكومة من الأعلان عن تنفيذ المبادرة بعدما أجري رئيس الوزراء مصطفي مدبولي لقاءات عديدة  خلال الأشهر الماضية مع جهات  الحكومية التى  سترعي المبادرة، من ضمنها وزارة قطاع الأعمال ووزارة التموين التى ستشترك بشركتها في المبادرة.

وأجري أيضا أعضاء اتحاد الصناعات، وممثلين عن الغرف التجارية اجتماعات مشتركة لبحث مساهمة شركات القطاع الخاص في المبادرة.

 

 إنشاء موقع الكتروني يضم السلع

وعقد" مدبولي" اليوم اجتماعًا مع عدد من الممثلين الحكومين لاستعراض جهودهم في تنظيم المبادرة، وأهم  المحاور التى ستتركز عليها، منهم الدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، الذي أكد أن المبادرة تركز على تحديد قائمة بالسلع والمنافذ التي ستشارك في المبادرة، إلى جانب التمويل، والتسويق، والحوكمة، لافتاً إلى أنه تم التوصل لمحتويات القائمة الأولية للسلع ونقاط التوزيع المشاركة بالمبادرة، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية، وكل من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء موقع الكتروني يضم قائمة بالسلع والمنافذ التى ستشارك في المبادرة.

 

اتحاد الغرف التجارية يشهد أجتماعات يومية :


و من جانبه قال إبراهيم العربي، إن الاتحاد العام للغرف التجارية يشهد اجتماعات  يومية مع رؤساء الغرف لبحث المشاركة في المبادرة، واستعراض نسبة الخصومات التي سيشارك بها كل تاجر بالمبادرة.

 

 

 

وأكد العربي خلال تصريحات صحفية على  أن الاتحاد سيسعي من خلال تلك المبادرة إلى استعادة ريادة المنتج المصري.


وأعلن ايضا اتحاد الصناعات  في ديسمبر الماضي، أنه ينسق مع الغرف  الصناعية  للمشاركة في مبادرة تفضيل المنتج المحلي، وأنه اجري اتصال بعدد 2600 شركة  المقيدة بالاتحاد لمشاركة في المبادرة.

 

وأوضح محمد السويدي، أن المبادرة سترفع نسبة الطلب على المنتجات المحلية، وستوفر منتجات رخيصة لأصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الخفيضات تتراوح بين 20% إلى 50%.

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رئيس الوزراء اشتري المنتج المحلي اخر الاستعدادت

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