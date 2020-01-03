وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي

أجرى وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسبما نقلت فضائية "سكاي نيوز بالعربية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "بحثت مع ولي العهد السعودي انشغالاتنا المشتركة بشأن الاستفزازات العسكرية للنظام الإيراني".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، مسئوليتها عن عملية استهداف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، مشيرة إلى أن العملية تمت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.





وكانت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي، أعلنت عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، أثناء استقبال ضيوف مهمين، فيما قالت مصادر: إن "الضيفين قتلا فى الهجوم، لكنها أحجمت عن تحديد هويتهما".





وأكد الحرس الثوري الإيراني، مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في قصف استهدف موكبهما.





ويعد "سليماني" من أخطر القادة العسكريين الإيرانيين، والذي تتهمه الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الصراع في سوريا.