مصطفى بكري يحذر من تبعات مقتل قاسم سليماني

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن التوترات الناتجة عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قد تعطي مساحة لإسرائيل في تنفيذ مخططها لضرب المنشآت النووية الإيرانية؛ وهو أمر قد يدفع الأمور إلى حافة الهاوية مما يفتح الطريق لعودة مخططات قلقلة المنطقة من جديد.



وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يستفيد من الأمور ويقوم بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا بجانب حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج، وإشعال الحرب مع الجيش الوطني الليبي.



ونوه عضو مجلس النواب، إلى أن الأيام الماضية شهدت قذفا صاروخيا لإحدى القواعد الأمريكية في العراق أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة، ولذلك تحركت أمريكا وضربت مراكز للحشد الشعبي أدت إلى مقتل 23 شخصا وإصابة 40 أخرين، متابعا: "أمريكا حملت إيران مسئولية اقتحام سفارتها في العراق، ولذلك انتقم دونالد ترامب بقتل قاسم سليماني".