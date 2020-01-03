موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على قرار مبدئي فيما يخص محمود عبد المنعم "كهربا" الوافد الجديد من أفيس البرتغالي.

يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ضم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق القادم من أفيس البرتغالي لمعسكر الفريق غداً السبت قبل مباراة نادي إف سي مصر.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق نادي مصر يوم بعد غدً الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويأمل السويسري فايلر في قيد محمود كهربا في سجلات اتحاد الكرة غداً السبت على أقصى تقدير تمهيداً للاعتماد عليه في المباريات الرسمية بداية من لقاء نادي مصر في الدوري الممتاز بعد تجهيزه فنيا في الفترة الماضية.

ويدرس مدرب القلعة الحمراء ضم محمود كهربا لقائمة فريق الأهلي لمباراة نادي مصر في حال إتمام إجراءات قيده بشكل رسمي غداً السبت باتحاد الكرة على أن يجلس كهربا على مقاعد البدلاء ويحصل على فرصة المشاركة في الشوط الثاني من مباراة نادي مصر يوم الأحد ببطولة الدوري الممتاز.