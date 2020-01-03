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إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بقنا

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:34 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع سيارة ربع نقل، في قرية الجبلاو بقنا.

تلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بقنا، إخطارًا، يفيد بإصابة كل من جمال أحمد مصطفى، 31 عامًا، جروح قطعية بالجبهة، ومختار عاشور عبدالراضي، 31 عامًا، جرح مع كسر مفتوح بالجبهة، ومحمود رشدي أحمد، 63 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، في حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم 1808 سيارة ربع نقل في قرية الجبلاو.

تم نقل إلى مستشفى قنا العام، وتم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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مصر حادث مروري اخبار

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