منقذ "فتاة المنصورة" يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة



وأشار "سلامة"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أعداد الشباب كانت في تزايد، لافتا إلى أن الفتاتين رفضتا الخروج من مركز التجميل خوفا من الشباب المتجمهر حتى جاء أحد أقاربهما فاطمئنا.



وأضاف: "واحدة فيهم خرجت على عربية بيضاء ومشيت، والفتاة الثانية كانت هتمشي مع شخص آخر، فشاهدها الشباب فجريوا كلهم عليها"، متابعا: "لما ركبتها العربية شاب دخل ركب على رجلها.. والله أعلم بنيته".



قال سلامة أحمد سلامة، منقذ "فتاة المنصورة"، إنه ساعد الفتاتين هو ومجموعة من أصدقائه على الدخول إلى مركز تجميل للاحتماء به، بعد أن رفض صاحب محل "الموبيلات" حمايتهما بسبب كثرة عدد الشباب.