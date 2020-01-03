Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجلس وزراء الداخلية العرب: الإرهاب لا دين ولا عرق ولا حدود له

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، مساء اليوم الجمعة، أنه يجب أن نتذكر مخاطر التطرف والإرهاب، وما ينتج عنهم من تهديد للسلام في المجتمع، وما يترتب عليه من خسـائر فادحـة في الأرواح والممتلكات وآثاره السلبية نفسياً واجتماعياً، التي امتدت إلى استهداف دور العبادة.

وشدد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، في رسالته بمناسبة الأسبوع العربي الثاني للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب، الذي يصادف الأسبوع الأول من شهر يناير من كل عام، على أن "الإرهاب لا دين ولا عرق ولا حدود له، وأن الظرف الراهن وما تمر به المنطقة العربية من عدم استقرار يحتم تكثيف وتوحيد الجهود الرامية إلى تحصين مجتمعاتنا العربية من خلال التعريف بالدعاية الإرهابية، ومواجهة خطاب الجماعات الإرهابية وإيجاد برامج وطنية وقائية بمشاركة جميع مؤسسات الدولة المعنية لنبذ الأفكـار المتطرفة وخطابات الكراهية، وتشجيع الخطاب، الذي يتسم بالوسطية والاعتدال".

كما لفت النظر إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب يولي عناية فائقة لمواجهة مخاطر التطرف والإرهاب، انطلاقـاً من قِيَمه ومبادئه الرئيسة القائمة على تعزيز الأمن العربي المشترك وحماية المواطن العربي من مختلف المخاطر المحتملة.

وأوضح كومان، أن المجلس أصدر قراراً بإنشاء مكتب عربي لمكافحة التطرف والإرهاب ومقره بالرياض، بغية توحيد وتنسيق الجهود العربية في هذا المجال، إضافة إلى إطلاق مبادرة رائدة بالاحتفـاء بأسبوع عربي للتوعيـة بمخـاطر التطـرف والإرهـاب يكون في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل عـام.

وحث في ختام رسالته على ضرورة الاحتفاء بهذا الأسبوع وتنظيم تظاهرات وفعاليات بهذه المناسبة على المستويين الوطني والعربي؛ للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب، والإشادة بالنجاحات الأمنيـة والتضحيات التي قدمها رجال الأمن في مكـافحـة التطرف والإرهاب في سبيل أن تنعم دولنا ومجتمعاتنا بالأمن والأمـان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس وزراء الداخلية العرب مجلس وزراء العرب الداخلية الإرهاب

أخبار تهمك

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال

منذ أقل من ساعتين

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 7 ساعات

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

منذ ساعة و نصف

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر الهلال Yalla Shoot| بث مباشر الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.. Live هدف الهلال

منذ أقل من ساعتين

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ نصف ساعة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - فالفيردي يصدم جماهير برشلونة قبل مواجهة إسبانيول والسوبر الإسباني

منذ ساعة الا ربع

مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 19 ساعة

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 20 ساعة

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 9 ساعات

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

ضياع الحلم.. ريال مدريد يفقد نجمه في السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعة

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير الداخلية يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الدّاخلية العرب‎

وزراء الداخلية العرب: المملكة دائما في مكافحة التطرف والإرهاب

وزير الداخلية: التدخلات الإيرانية المهدد الرئيسي لدولنا ومجتمعاتنا

اليوم.. وزراء العدل والداخلية العرب يعقدون اجتماعا في تونس

شكري: مصر مستمرة مع أشقائها في مواجهة التطرف والإرهاب

وزراء الخارجية العرب يناقشون القضايا الشائكة في القاهرة.. ودبلوماسي: توقيت حرج

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

06:41 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

06:23 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

06:34 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status