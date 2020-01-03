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أمطار غزيرة تضرب شوارع دمياط

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:29 م
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أرشيفية
أرشيفية
هند الشيال
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استمرت موجة الرياح الشديدة، على محافظة دمياط اليوم الجمعة، مع هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق الشوارع بمدينة رأس البر بدمياط، حيث ارتفعت الأمواج أكثر من ٣ أمتار.

كما تسبب هطول الأمطار في تعطل حركة السير في عدد من الميادين بالإضافة إلى قرى ومراكز المحافظة.

ومن جانبها رفعت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بدمياط، حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار وكسح المياه من الشوارع.

وأكدت المحافظ أنه ومع إعلان درجة الاستعداد القصوى، تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفه بالإضافة إلى الدفع  بجميع المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه أولا بأول والتعامل معها من قبل الفرق المنتشرة بالأنحاء المختلفة وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع وجود أى تكدس للسيارات.


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