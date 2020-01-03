أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يتنبأ بحالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 4 يناير 2020، موضحة أنه يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد، تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.



كما حذرت الأرصاد، من نشاط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ويكون الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.

