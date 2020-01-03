Advertisements
Advertisements
Advertisements

رضوى الشربيني: "اللي في حياتنا يمشوا بما يرد الله أو مع السلامة" (فيديو)

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:21 م
Advertisements
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إن هناك حالة من التفاؤل بالعام الجديد 2020، منوهة بأنه لو أراد الشخص أن يتغير من حوله تجاهه، فعليه أن يبدأ هو أولا بالتغير.

وأضافت "رضوى"، خلال برنامج "هى وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، مساء الجمعة، رسالة إلى الفتيات: "متستنيش حد يتغير عشانك، إنتي اللي لازم تتغيري"، مطالبة الفتيات بالتغير لصالح حياتهن، ولا ينتظرن مقابلا من أحد.

وتابعت الإعلامية رضوى الشربيني: "اللي معانا في حياتنا يا يمشوا بما يرد الله، يا مع السلامة.. خدوا بالكم من نفسكم، لما تغيري من نفسك هتجبري الناس يغيروا معاملتهم معاكي بالأدب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رضوى الشربيني توك شو العام 2020 أخبار مصر 2020

أخبار تهمك

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 9 ساعات

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 25 دقيقة

بث مباشر الهلال Yalla Shoot| بث مباشر الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.. Live هدف الهلال

منذ أقل من ساعتين

مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل - فالفيردي يصدم جماهير برشلونة قبل مواجهة إسبانيول والسوبر الإسباني

منذ ساعة الا ربع

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

منذ ساعة و نصف

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 19 ساعة

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال

منذ أقل من ساعتين

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 20 ساعة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 7 ساعات

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ نصف ساعة

ضياع الحلم.. ريال مدريد يفقد نجمه في السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. بدرية طلبة تهاجم رضوى الشربيني بفيديو ساخر

إدوارد لـ رضوى الشربيني: "بفكر أعملك بلوق" (فيديو)

رضوى الشربيني لـ الفتيات: "انزلوا بسقف توقعاتكم بدل ما يقع على دماغكم يفتحها" (فيديو)

رضوى الشربيني لـ المرأة: "لو الراجل ابتزك يمشي ومعاه بوسة لبابا وماما" (فيديو)

رضوى الشربيني تحتل قلوب اللبنانيين في مظاهراتهم (صورة)

رضوى الشربيني: "‏اللي متعود على الرخيص ميعرفش يصون الغالي"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

06:41 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

06:23 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

06:34 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status