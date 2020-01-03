رضوى الشربيني: "اللي في حياتنا يمشوا بما يرد الله أو مع السلامة" (فيديو)



وأضافت "رضوى"، خلال برنامج "هى وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، مساء الجمعة، رسالة إلى الفتيات: "متستنيش حد يتغير عشانك، إنتي اللي لازم تتغيري"، مطالبة الفتيات بالتغير لصالح حياتهن، ولا ينتظرن مقابلا من أحد.



وتابعت الإعلامية رضوى الشربيني: "اللي معانا في حياتنا يا يمشوا بما يرد الله، يا مع السلامة.. خدوا بالكم من نفسكم، لما تغيري من نفسك هتجبري الناس يغيروا معاملتهم معاكي بالأدب".



قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إن هناك حالة من التفاؤل بالعام الجديد 2020، منوهة بأنه لو أراد الشخص أن يتغير من حوله تجاهه، فعليه أن يبدأ هو أولا بالتغير.