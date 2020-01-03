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صدمة لجماهير برشلونة.. فالفيردي يعلن غياب نجم الفريق عن الديربي

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:19 م
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بوابة الفجر
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فجر فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني مفاجأة عن غياب أول اللاعبين عن لقاء إسبانيول يوم غد في ديربي كتالونيا بالجولة التاسعة عشر بالدوري

وقال فالفيردي في تصريحاته اليوم بالمؤتمر الصحفي: شتيغين لن يتواجد مع المجموعة يوم الغد وتواجده في السوبر الاسباني مشكوك فيه.


واضاف: ميسي وسواريز وفيدال وصلوا في حالة جيدة من الإجازة تدربوا في الإجازة ولقد وصلوا بشكل جيد وسنرى كيف سيكونون يوم الغد ولكن الأمر المؤكد هو عدم تواجد الحارس تيرشتيجن.


وعن فيدال قال: ما حدث لن يكون له اي تأثير في الجانب الرياضي ، وهذا ما يهمني ، مشكلته المالية يجب ان تحل مع الإدارة، وبالنسبة لكأس السوبر لن يجعلنا نُغيير في تشكيلتنا يوم الغد ، لدينا هامش جيد للراحه.

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