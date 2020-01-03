Advertisements
Advertisements
Advertisements

منحهم الثقة.. اعترافات صادمة لسارقي رجل الأعمال في الهرم

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:20 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
Advertisements
تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات مع المتهمين في واقعة سرقة خزينة لرجل أعمال يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وبداخلها كيلو ونصف من مشغولات ذهبية، داخل الفيلا الخاصة به.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين فتاتين، و4 رجال قاموا بتخطيط سرقة الفيلا، مستغلين أن الفتاتين يعملان لدى صاحب الفيلا منذ فترة كبيرة، ومتواجدين بشكل مستمر مما جعلهم يعرفون مداخلها ومخارجها، بالإضافة لعلمهم باحتفاظه بكمية كبيرة من المشغولات، مستغلين ثقته فيهم واحتفاظهم بنسخة من مفاتيح الفيلا.

وأفادت التحقيقات مع المتهمين، أن الفتاتين خططوا للسرقة منذ فترة، مستعينين أحدهم بخطيبها وأصدقائه، ويوم الواقعة استغلا عدم تواجد أحد بالفيلا، وسهلوا دخول الفيلا وسرقوا المشغولات الذهبية، وفروا هاربين.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من رجل أعمال يحمل جنسية دولة عربية، أفاد فيه بسرقة مجهولين خزينة تحتوي على كيلو ونصف مشغولات ذهبية، من الفيلا الخاصة به.

انتقل خبراء الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين أن الفيلا تم فتحها بواسطة مفتاح مصطنع، ولا توجد أي دلائل تفيد الدخول بطريقة غير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين أن فتاتين تعملان بشركة رجل الأعمال، وتقيمان بالفيلا بصحبة زوجته وراء التدبير لسرقة الخزينة، حيث استعانتا بـ4 أشخاص واستخدمتا مفتاح مصطنع لتسهيل دخول المتهمين وسرقة الخزينة التي تحتوى على مشغولات ذهبية.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتقسيم المسروقات بينهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

Advertisements

أخبار تهمك

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

منذ ساعة و نصف

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال

منذ أقل من ساعتين

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 23 دقيقة

بث مباشر الهلال Yalla Shoot| بث مباشر الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.. Live هدف الهلال

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - فالفيردي يصدم جماهير برشلونة قبل مواجهة إسبانيول والسوبر الإسباني

منذ 43 دقيقة

ضياع الحلم.. ريال مدريد يفقد نجمه في السوبر الإسباني

منذ ساعة الا ربع

مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 20 ساعة

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ نصف ساعة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ ساعتين و 47 دقيقة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

06:41 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

06:23 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

06:34 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status