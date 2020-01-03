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مصدر ينفى وفاة 17 مسجونا بسبب انقلاب سيارة ترحيلات في الفيوم

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:19 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن وفاة 17 مسجونا على إثر انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع حادث انقلاب سيارة ترحيلات حال سيرها بطريق (القاهرة الفيوم الصحراوى)، ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات بين المتهمين حيث أنه أسفر عن إصابة 3 متهمين.

وأضاف المصدر: خرج اثنين منهم عقب تلقى العلاج اللازم، ولازال أحدهم يتلقى العلاج لوجود اشتباه بكسر بالضلع الأيسر، وتم استكمال مأمورية الترحيلات بباقى المتهمين، وعرضهم على النيابات المختصة.

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الكلمات المفتاحية

موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حقيقة وفاة 17 مسجونا الفيوم

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