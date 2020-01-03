Hilal Live| بث مباشر الهلال والفيصلي في كاس خادم الحرمين الشريفين.. يلا شوت مباشر بلس

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي في كأس الملك

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي في كأس الملك

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي في كأس الملك

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي في كأس الملك

وتنفس الروماني رزافان لوشيسكو، مدرب الهلال الصعداء بعد عودة لاعبيه المصابين سلمان الفرج والبرازيلي كارلوس إدواردو، في حين تأكد غياب اللاعب عبدالله عطيف بسبب الإصابة.





ووصل الهلال إلى هذا الدور بعد فوزه على ضيفه عرعر 4-1 في الدور 64، وتخطى ضيفه الجبلين بفوزه 4-2 في الدور 32.





وفي المقابل يسعى الفيصلي إلى تكرار إنجازه العام قبل الماضي حينما وصل لنهائي كأس الملك والذي خسره أمام اتحاد جدة.







