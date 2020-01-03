مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة مضيفه خيتافي مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".





ويتطلع ريال مدريد لاستعادة نغمة الانتصارات والتي افتقدها في أخر ٣ مباريات بالليجا بالتعادل أمام فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بيلباو.





وشهدت قائمة الفريق الملكي استبعاد القائد سيرجيو راموس، بجانب المصابين لوكاس فاسكيز وأسينسيو وخاميس ردوريجيز، فيما عاد أودريوزولا وكاسيميرو.





وضمت القائمة كلًا من :-





حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب





خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - فاران - ناتشو - أودريوزولا - فيرلاند ميندي





خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو





خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكا يوفيتش - فينيسيوس جونيور - رودريجو.



