Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:23 م
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
Advertisements
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة مضيفه خيتافي مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ويتطلع ريال مدريد لاستعادة نغمة الانتصارات والتي افتقدها في أخر ٣ مباريات بالليجا بالتعادل أمام فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بيلباو.

وشهدت قائمة الفريق الملكي استبعاد القائد سيرجيو راموس، بجانب المصابين لوكاس فاسكيز وأسينسيو وخاميس ردوريجيز، فيما عاد أودريوزولا وكاسيميرو.

وضمت القائمة كلًا من :-

حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - فاران - ناتشو - أودريوزولا - فيرلاند ميندي

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو

خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكا يوفيتش - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد خيتافي

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق لمصر على مقتل قاسم سليماني بالعراق

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال

منذ أقل من نصف ساعة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 19 ساعة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

منذ أقل من 5 دقائق

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 7 ساعات

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 8 ساعات

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ ساعة و 21 دقيقة

بث مباشر الهلال Yalla Shoot| بث مباشر الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.. Live هدف الهلال

منذ أقل من نصف ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 20 ساعة

عقبة وحيدة أمام الأهلي لحسم صفقة إليكي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

زيدان في ورطة.. ريال مدريد يفتقد 6 لاعبين أمام أوساسونا

غيابات بالجملة ومفاجأة وحيدة في قائمة ريال مدريد ضد أتلتيكو

استبعاد هازارد.. مفاجآت مدوية في قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا بالليجا

"طفل" هازارد يشعل أزمة في ريال مدريد

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام ليجانيس

مفاجآت نارية في قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس بالليجا

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

06:34 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال

06:10 م

بث مباشر الهلال Yalla Shoot| بث مباشر الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.. Live هدف الهلال

06:10 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status