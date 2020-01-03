السوق السعودي يشهد أعلى معدلات تنفيذ للصفقات الخاصة في 2019

شهد سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي 2019 تنفيذ 2.3 ألف صفقة خاصة بقيمة 54.3 مليار ريال، بعدد أسهم بلغ 1.38 مليار سهم.





وتعد الصفقات التي تمت في السوق السعودي خلال عام 2019 هي الأكبر منذ بدء الإعلان عن الصفقات الخاصة عام 2011، علمًا بأنها لم تشمل الصفقات المنفذة على وحدات الصناديق العقارية المتداولة.

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وارتفعت قيمة الصفقات الخاصة خلال عام 2019 بنحو 443 %ة مقارنة بعام 2018 البالغة نحو عشرة مليارات ريال، إذ سجلت قيمة الصفقات الخاصة حينها أدنى مستوى سنوي منذ عام 2011.



وشكلت قيمة الصفقات الخاصة خلال عام 2019 نحو 33 % من إجمالي الصفقات التي تمت في تاريخ السوق البالغة 164.8 مليار ريال.



وكانت الصفقات الخاصة المنفذة خلال عام 2015 الأعلى، إلا أن صفقات العام الماضي كسرت الرقم، حيث كانت الصفقات خلال عام 2015 عند نحو 21.8 مليار ريال.



في حين تم تنفيذ صفقات خاصة بنحو 19.5 مليار ريال خلال عام 2017، ونحو 14.4 مليار قيمة الصفقات الخاصة خلال عام 2016.



