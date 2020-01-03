التشكيل الرسمي للهلال أمام الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين





أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، اليوم الجمعة، عن التشكيل الرسمي للفريق أمام نظيره الفيصلي، ضمن منافسان الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.



وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.



وفيما يلي التشكيل الرسمي للهلال أمام الفيصلي:-



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف



خط الدفاع: جانغ هيون سو - محمد البريك - علي البليهي - ياسر الشهراني



خط الوسط: محمد كنو - كويلار



خط الهجوم: جيوفينكو - كاريلو - سالم الدوسري - صالح الشهري

