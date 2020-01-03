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الخارجية السويسرية تسلم "رسالة" من الولايات المتحدة إلى إيران

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:22 م
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علم سويسرا
علم سويسرا
وكالات
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أوضحت وزارة الخارجية السويسرية، مساء اليوم الجمعة، أن "هناك فرد من أحد دبلوماسييها سلم رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران، في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني".

وقالت الوزارة السويسرية، في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار "رويترز"، "تم إبلاغ القائم بالأعمال بموقف إيران، وفي المقابل سلم رسالة من الولايات المتحدة"، ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل آخرى بشأن ما تتضمنه الرسالة.

ويشار إلى أن سويسرا تمثل المصالح الأمريكية في إيران، مما يتيح وجود قناة تواصل دبلوماسية بين البلدين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن غارة أمريكية أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، مضيفًا أن "سليماني" يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الأمريكيين في العراق والشرق الأوسط، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقتل سليماني مع قادة عسكريين إيرانيين وعراقيين آخرين، فجر اليوم، في غارة شنتها طائرة مسيرة أمريكية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.

ونددت إيران، على لسان مرشدها "علي خامنئي"، بما حدث، قائلا: "غياب سليماني يشعرنا بالمرارة لكن الكفاح سيتواصل لحين تحقيق النصر وجعل حياة المجرمين أشد مرارة"، مضيفاً في بيان نقله التلفزيون "ليعلم جميع الأصدقاء والأعداء أيضا أن النهج سيستمر بدوافع مضاعفة وأن النصر الحاسم سيكون حليف هذا المسار".

وفي نفس السياق، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن مقتل سليماني سيجعل إيران أكثر حزماً في مقاومة التوسع الأمريكي، وقال: "بلا شك، ستثأر له إيران وغيرها من الدول التي تسعى إلى الحرية في المنطقة".

وأفاد محللون، أن أمريكا "اختارت بعناية" التوقيت والمكان، قبل الإقدام على استهداف رجل إيران القوي، مشيرين إلى أن واشنطن بعثت رسالة مشفرة لطهران، مفادها أنها تسمح لها باستهداف المزيد من مصالحها في المنطقة ولن تتراجع في توجيه ضربات عقابية أخرى.

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الكلمات المفتاحية

الولايات المتحدة الخارجية السويسرية إيران

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