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محافظ قنا: التأكد من جاهزية الأطقم البشرية وتواجد الأطباء والتمريض في قنا العام

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:18 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أكد محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، على ضرورة التأكد من جاهزية الأطقم البشرية وانتظام تواجد الأطباء والتمريض داخل مستشفى قنا العام، لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى والخدمات المقدمة لهم، موكدًا على ضرورة توفير العلاج والأدوية لكافة المرضى.

وأشار إلى أنه تم الاطمئنان على حالة المرضى الموجودين بأقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والأطفال والجراحة والعظام وبنك الدم الإقليمي، والتقي بعدد من المرضى والنزلاء والمترددين على المستشفى وذويهم وأستمع إلى مطالبهم وشكاواهم التي وعد ببذل أقصى الجهود للعمل على تلبيتها في أسرع وقت ممكن.
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