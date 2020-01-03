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يسمح بخوضها 4 مرات.. تفاصيل نظام امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:14 م
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أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نظام امتحانات الثانوية العامة لعام 2020.

وقالت الوزارة، إن عدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (4 مرات) طبقًا للقانون 20 لعام 2012، وأضافت أن للطلاب المنتظمين لهم الحق فى التقدم للامتحان مرتين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين ومرتين من خارج المدرسة كطلاب منازل.

وأضافت الوزارة فى خطاب رسمي لها عن امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 أنه بالنسبة لطلاب المنازل يحق لهم التقدم للامتحان 4 مرات.

وعن امتحانات الدور الأول قالت وزارة التربية والتعليم: يسمح للطالب الذي أتم دراسة المواد المقررة فى الصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2019\2020 بأداء الامتحان فى جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها (العلمية والأدبية) ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التى حصل عليها فى الامتحان لتلك المواد.
أما الطالب الذي رسب أو تغيب فى أكثر من مادتين يعتبر راسبًا ولا يسمح له بأداء امتحان هذه المواد فى الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة فى العام التالى إذا لم يستنفذ عدد مرات التقدم المسموح بها قانونًا لأداء الامتحان وذلك فى المواد التى رسب فيها أو تغيب عنها فقط وتحتسب له الدرجة الفعلية التى يحصل عليها فى تلك المواد مع احتفاظه بالدرجات التى حصل عليها فى المواد التى اجتزها سلفًا.

أما عن امتحان الدور الثاني قالت وزارة التربية والتعليم، إن الطالب الذي رسب أو تغيب فى مادة أو مادتين على الأكثر سواء من داخل أو خارج المجموع له الحق فى أداء امتحان الدور الثاني ولا يحتسب له أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة فى المادة أو المادتين مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها فى المواد التي اجتازها فى الدور الأول.

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