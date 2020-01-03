Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الفلوس" يقاوم البرد والامتحانات ويواصل النجاح

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:07 م
Advertisements
الفلوس
الفلوس
محمود حنفي
Advertisements
يواصل فيلم الفلوس تحديه المناخ البارد والامتحانات ومباريات كرة القدم سواء محليا أو عالميا محققا إيرادات كبيرة ونجاحا كبيرا قياسا بتوقيت عرضه وحقق الفيلم حتى الآن إجمالي إيرادات بلغت ١٥ مليون و٨٠٠ ألف جنيه مع اول اسابيع عرضه وما زال الفيلم يحقق إيرادات تتجاوز المليون ونصف المليون مع توقعات بتزايد هذه الايرادات إلى ثلاثة أضعاف على الأقل مع بداية موسم الإجازة. 

وهذه الايرادات تؤكد صحة وجهة نظر الجهة المنتجة للعمل والموزعة له في عرضه قبل الموسم بشهر كامل لثقتها في قدرة الفيلم على النجاح في اي وقت وهو ما تحقق بالفعل  الفيلم من إخراج اللبناني سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطي، وإنتاج شركة نيوسينشري للإنتاج الفني ودولار فيلم، ومن بطولة النجوم تامر حسني وخالد الصاوي وزينة ومحمد سلام والتونسية عائشة بن أحمد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسلسلات، مسلسلات جديدة مسلسلات رمضان دراما افلام جديدة افلام اجنبي اخبار الفن

أخبار تهمك

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 5 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر الهلال Yalla Shoot| بث مباشر الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.. Live هدف الهلال

منذ أقل من نصف ساعة

عقبة وحيدة أمام الأهلي لحسم صفقة إليكي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

الآن

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 5 ساعات

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 19 ساعة

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق لمصر على مقتل قاسم سليماني بالعراق

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 18 ساعة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 7 ساعات

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ ساعة و 17 دقيقة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

قبل عرضه بساعات.. تامر حسني يوجه رسالة لفريق عمل "الفلوس"

"الفلوس" لتامر حسني.. الأكثر بحثا عبر"جوجل" و"تويتر" (صور)

فيلم الفلوس لـ تامر حسني يدخل التريند ويحقق إيرادات مذهلة (تفاصيل)

بعد 4 أيام.. إيرادات فيلم الفلوس تتخطى 38 مليون جنيه في الدول العربية

متفوقًا على "ذا روك".. تامر حسني يكسر القاعدة ويحقق "40 مليون" بفيلم "الفلوس"

لهذا السبب أحمد السقا يبارك لتامر حسني

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

06:34 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال

06:10 م

بث مباشر الهلال Yalla Shoot| بث مباشر الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.. Live هدف الهلال

06:10 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status