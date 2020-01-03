"الفلوس" يقاوم البرد والامتحانات ويواصل النجاح

يواصل فيلم الفلوس تحديه المناخ البارد والامتحانات ومباريات كرة القدم سواء محليا أو عالميا محققا إيرادات كبيرة ونجاحا كبيرا قياسا بتوقيت عرضه وحقق الفيلم حتى الآن إجمالي إيرادات بلغت ١٥ مليون و٨٠٠ ألف جنيه مع اول اسابيع عرضه وما زال الفيلم يحقق إيرادات تتجاوز المليون ونصف المليون مع توقعات بتزايد هذه الايرادات إلى ثلاثة أضعاف على الأقل مع بداية موسم الإجازة.





وهذه الايرادات تؤكد صحة وجهة نظر الجهة المنتجة للعمل والموزعة له في عرضه قبل الموسم بشهر كامل لثقتها في قدرة الفيلم على النجاح في اي وقت وهو ما تحقق بالفعل الفيلم من إخراج اللبناني سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطي، وإنتاج شركة نيوسينشري للإنتاج الفني ودولار فيلم، ومن بطولة النجوم تامر حسني وخالد الصاوي وزينة ومحمد سلام والتونسية عائشة بن أحمد.



