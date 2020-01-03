وزير الخارجية الأمريكي: قتل "سليماني" إجراء دفاعي

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن مقتل

قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني

إجراء دفاعي، وتم إحباط هجوما إيرانيا وشيكا.

وأكد بومبيو، خلال تصريحات له، اليوم الجمعة، أن واشنطن ملتزمة بخفض التصعيد.



