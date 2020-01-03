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وزير الخارجية الأمريكي: قتل "سليماني" إجراء دفاعي

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:04 م
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مايك بومبيو
مايك بومبيو
الفجر
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن مقتل قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني إجراء دفاعي، وتم إحباط هجوما إيرانيا وشيكا.

وأكد بومبيو، خلال تصريحات له، اليوم الجمعة، أن واشنطن ملتزمة بخفض التصعيد.

وأضاف، أن حماية أمريكا ومصالحها التزام ثابت لإدارة ترامب ولا جدال فيه، ومواجهة أنشطة النظام الإيراني الخبيثة أولويتنا المشتركة مع حلفائنا الأوروبيين. 

وأمر ترامب، فجر اليوم الجمعة، بتنفيذ ضربة استهدفت الإرهابي سليماني، وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

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