Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع التضخم في ألمانيا بنسبة 1.5% نهاية ديسمبر

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements

 أفادت بيانات يوم الجمعة أن التضخم السنوي في ألمانيا ظل مكبوحا في ديسمبر، وهو ما يبرز التحدي الذي تواجهه رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن أسعار المستهلكين الألمان ارتفعت بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي بعد زيادة بلغت 1.2 بالمئة في الشهر السابق.

ورغم التسارع، ظل التضخم دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند أقل بقليل من اثنين بالمئة للشهر الثامن على التوالي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.6 بالمئة في ديسمبر.، وكان محللون توقعوا قراءة عند 0.5 بالمئة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

المانيا التضخم في المانيا التضخم الاتحاد الأوروربي

أخبار تهمك

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 5 ساعات

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق لمصر على مقتل قاسم سليماني بالعراق

منذ ساعتين و 49 دقيقة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر الهلال Yalla Shoot| بث مباشر الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.. Live هدف الهلال

منذ أقل من نصف ساعة

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 7 ساعات

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

الآن

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال

منذ أقل من نصف ساعة

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 19 ساعة

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ ساعة و 18 دقيقة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 6 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 20 ساعة

عقبة وحيدة أمام الأهلي لحسم صفقة إليكي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

التضخم بمنطقة اليورو يرتفع بأسرع وتير فى 6 سنوات

تباطؤ معدل التضخم في منطقة اليورو مع انخفاض أسعار الطاقة

التضخم يقفز بمنطقة اليورو في يناير

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.3٪.. ولا يزال منخفضًا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي

المركزى الأوروبي يجرى تعديلا تعلى معدل التضخم المستهدف

انخفاض معدل التضخم بمنطقة اليورو بنسبة 1 ٪ في يوليو

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

06:34 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال

06:10 م

بث مباشر الهلال Yalla Shoot| بث مباشر الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.. Live هدف الهلال

06:10 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status