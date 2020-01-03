ارتفاع التضخم في ألمانيا بنسبة 1.5% نهاية ديسمبر

أفادت بيانات يوم الجمعة أن التضخم السنوي في ألمانيا ظل مكبوحا في ديسمبر، وهو ما يبرز التحدي الذي تواجهه رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن أسعار المستهلكين الألمان ارتفعت بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي بعد زيادة بلغت 1.2 بالمئة في الشهر السابق.

ورغم التسارع، ظل التضخم دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند أقل بقليل من اثنين بالمئة للشهر الثامن على التوالي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.6 بالمئة في ديسمبر.، وكان محللون توقعوا قراءة عند 0.5 بالمئة.