Advertisements
Advertisements
Advertisements

هبة عبدالغني تنضم إلى أسرة "فرصة ثانية" لرمضان 2020

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:03 م
Advertisements
فرصة تانية
فرصة تانية
محمود حنفي
Advertisements
‎انضمت الفنانة هبة عبد الغني إلى أسرة مسلسل " فرصة ثانية" بطولة الفنانة ياسمين صبري لتخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2020.

‎وبدأت هبة التحضير للشخصية المقرر تقديمها خلال السياق الدرامي للمسلسل من خلال عقد العديد من جلسات العمل والبروفات مع المخرج مرقس عادل والمؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال للاستقرار على الشكل النهائي الشخصية التي ستشارك بها في المسلسل الذي يحمل العديد من المفاجآت للجمهور رمضان المقبل.

ويعد هذا العمل ثاني تعاون يجمع هبة عبد الغني وياسمين صبري بعدما قدما سويا مسلسل الحصان الأسود" الذي عرض رمضان 2017، هذا إلي جانب كونة التعاون الأول الذي يجمع هبة مع كل من المؤلف محمد سيد بشير والمؤلف مصطفى جمال هاشم و المخرج مرقس عادل .

يشار إلي أن ‎مسلسل " فرصة ثانية" تخوض من خلاله ياسمين صبري ثاني بطولة مطلقة لها بالساحة الدرامية، وهو من إنتاج شركة سينرجي /تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ويشارك في البطولة كل من أحمد مجدي وإدوارد و ايتن عامر و دياب و هبة عبدالغني و محمود البزواي و نهال عنبر و احمد النجار وجاري التعاقد مع العديد من الفنانين خلال الفترة المقبلة.

‎وعلى جانب أخر ، يعرض  للفنانة هبة عبد الغني خلال الفترة الحالية مسلسل "الآنسة فرح" الذي بدأ عرضه عبر شاشة قناة MBC4 الأحد الماضي.

‎ مسلسل “الآنسة فرح” مأخوذ من مسلسل أمريكى بعنوان ” Jane the virgin” وهو دراما كوميدية رومانسية عرض خلال 5 أجزاء على  قناة CW بداية من عام 2014 وبطولة أسماء ابو اليزيد، أحمد مجدي أحمد علي، تامر فرج، رانيا يوسف،هبة عبد العزيز، جيلان علاء،تحت قيادة المخرج أحمد الجندى. 

‎وكان مسلسل “Jane the Virgin”، ترشح لجائزة جولدن جلوب كأفضل مسلسل أمريكي، وحصلت بطلته على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة، بجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز “AFI” الأميركية، بالإضافة إلى أكثر من 10 جوائز و65 ترشيحًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسلسلات، مسلسلات جديدة مسلسلات رمضان دراما افلام جديدة افلام اجنبي اخبار الفن

أخبار تهمك

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

منذ أقل من دقيقتين

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 6 ساعات

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

عقبة وحيدة أمام الأهلي لحسم صفقة إليكي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لمصر على مقتل قاسم سليماني بالعراق

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 18 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 5 ساعات

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال

منذ أقل من نصف ساعة

بث مباشر الهلال Yalla Shoot| بث مباشر الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.. Live هدف الهلال

منذ أقل من نصف ساعة

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 7 ساعات

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد تألقها في "لمس أكتاف".. هبة عبدالغني تنضم إلى أسرة مسلسل "الأنسة فرح"

كواليس تصوير هبة عبدالغني حكاية "ما تيجي يا مليجي" في "نصيبي وقسمتك 3"

"بفستان أسود.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام

شروط ياسمين صبري فى "فرصة ثانية"

بعنوان الآنسة فرح.. شركة S Productions تمتلك حقوق إنتاج النسخة العربية من مسلسل Jane the Virgin

شاهد.. الفنانة ياسمين صبرى تغازل جمهورها عبر"إنستجرام"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

06:34 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال

06:10 م

بث مباشر الهلال Yalla Shoot| بث مباشر الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.. Live هدف الهلال

06:10 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status