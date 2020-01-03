مؤلف البيت الكبير يستعد لطرح رواية "برديه العشق والخوف" بالأسواق

انتهى المؤلف أحمد صبحي من تأليف كتابه الجديد "برديه العشق والخوف" والذي يطلقه دار شهرزاد للنشر والتوزيع ، وتعد الرواية هي التعاون الأول بينهم.





ومن جانبة أشار صبحي إلي أن رواية تحمل الطابع الرومانسي بشكل جديد ومختلف خاصة في ظل ندرة تقديم هذه النوعية من الروايات حتى في الأعمال الدرامية والسينمائية نجد هذه النوعية من الأعمال قليلة للغاية مقارنة بما يتم تقديمة من أعمال آخرى.





وأضاف صبحي أنه من المقرر عرض الرواية في الدورة المقبلة من معرض الكتابة يوم 22 يناير المقبل تمهيدا لطرحها بالأسواق فبراير القادم.





وأعلنت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عبر "فيس بوك" انطلاق الدورة الـ51 من معرض الكتاب في الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير 2020 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.





وعلى جانب أخر، يواصل صبحي كتابة الحلقات المتبقية من الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" المقرر عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة، حيث انتهي من كتابة 45 حلقة، من مجمل 60 حلقة.





يشار، إلى أن مسلسل ”البيت الكبير”، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي، مؤكدًا أن الجزء الثالث من المسلسل يعد هو الأخير ولن يتم تقديم أجزاء أخرى منه حيث سيتم انتهاء جميع الخطوط الدرامية الخاصة بالشخصيات بالجزء الثالث.





مسلسل “البيت الكبير”، بطولة لوسي، مجدي كامل، وسوسن بدر، وداليا مصطفى، هادي الجيار، ريم هلال، وحجاج عبد العظيم، وأمل رزق ، وطارق صبري، ودنيا المصري، ومي فخري، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.



