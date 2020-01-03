تامر حسني وهيفاء وهبي ومحمد رمضان أبرز المكرمين بـ"أوسكار ليبيا" أبريل المقبل

استقرت إدارة مهرجان "أوسكار ليبيا لتكريم المبدعين العرب"، برئاسة مهند الغزاوي، لعقد دورته الثالثة بجمهورية مصر العربية، وذلك يوم ٤ من أبريل المقبل بمقر إحدى الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.





وتشهد فعاليات الحفل تكريم باقة من كبار المبدعين العرب الذين راجت انجازاتهم الفنية في عام ٢٠١٩، وتضم قائمة المكرمين كل من : الفنان تامر حسني، بجائزة أفضل مطرب مصري، والفنان محمد رمضان، أفضل ممثل مصري، والفنانة هيفاء وهبي، أفضل مطربة لبنانية، والفنان حميد الشاعري، أفضل فنان شامل، والفنانة الكبيرة يسرا ، أفضل ممثلة مصرية، والفنان نصيف زيتون، أفضل مطرب سوري، والفنانة سوزان نجم الدين أفضل ممثلة سوزان نجم الدين، والفنانة ياسمين صبري، أفضل ممثلة دور أول، والفنانة خدوجة صبري، أفضل ممثلة ليبية، والفنان ظافر العابدين، أفضل فنان تونسي، الفنان الليبي حاتم الكور، أفضل فنان كوميدي، المخرج مؤيد الرابطة، أفضل مخرج ليبي، وتكريم خاص للدكتور حسن قرفال، الرئيس الشرفي للمهرجان، وغيرهم من المكرمين.





يذكر أن استقبلت مدينة تونس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "أوسكار ليبيا لتكريم المبدعين العرب" والتي شهدت نجاحاً كبيراً.



