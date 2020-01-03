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الاتحاد الأوروبي يحذر من دوامة عنف بعد مقتل "سليماني"

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:46 م
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بوابة الفجر
وكالات
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حذر الاتحاد الأوروبي، من حدوث دوامة عنف بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في غارة نفذتها القوات الأمريكية في بغداد أمس الخميس.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشال، اليوم الجمعة:" يجب أن تتوقف دورة العنف والاستفزازات والضربات المضادة التي شهدناها في العراق على مدار الأسابيع الماضية".



وأضاف السياسي البلجيكي:" يجب الحيلولة دون حدوث تصعيد جديد، مهما كان الثمن"، مشيرا إلى أن كثرة الأسلحة والميليشيات تعيق العودة إلى حياة طبيعية بالنسبة للمواطنين العراقيين.



ولم يشر ميشال في تصريحاته بشكل مباشر إلى الضربة العسكرية الأمريكية التي أودت بحياة الجنرال الإيراني.

وأمر ترامب، فجر اليوم الجمعة، بتنفيذ ضربة استهدفت الإرهابي سليماني، وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل قاسم سليماني، فيما اتهم الناطق باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي "العدو الأميركي والإسرائيلي" بالمسؤولية عن قتل المهندس وسليماني.

وقالت "هيئة الحشد الشعبي" في بيان اليوم، إن جنازات رسمية ستقام غداً السبت لقتلى الضربة الأمريكية.
ويأتي مقتل سليماني والمهندس، بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأميركية في بغداد.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

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