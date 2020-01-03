الاتحاد الأوروبي يحذر من دوامة عنف بعد مقتل "سليماني"

حذر الاتحاد الأوروبي، من حدوث دوامة عنف بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في غارة نفذتها القوات الأمريكية في بغداد أمس الخميس.



وقال رئيس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشال، ا ليوم الجمعة:" يجب أن تتوقف دورة العنف والاستفزازات والضربات المضادة التي شهدناها في العراق على مدار الأسابيع الماضية".





وأضاف السياسي البلجيكي:" يجب الحيلولة دون حدوث تصعيد جديد، مهما كان الثمن"، مشيرا إلى أن كثرة الأسلحة والميليشيات تعيق العودة إلى حياة طبيعية بالنسبة للمواطنين العراقيين.







ولم يشر ميشال في تصريحاته بشكل مباشر إلى الضربة العسكرية الأمريكية التي أودت بحياة الجنرال الإيراني.



