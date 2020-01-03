هاشتاج الحرب العالمية الثالثة يجتاح "تويتر" عقب مقتل قاسم سليماني

اجتاح هاشتاج الحرب العالمية الثالثة موقع التدوينات الصغير "تويتر"، اليوم الجمعة 3/1/2020، إثر نبأ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، الذي يعد مهندس ميليشيات طهران في المنطقة.





وأظهر مؤشر الوسوم الأكثر تداولًا في "تويتر" أن 4 من أصل أكثر 5 وسوم تفاعلا، كانت متعلقة بمقتل سليماني.





وحققت الوسوم التي تشير إلى الحرب العالمية الثالثة محتملة أرقامًا كبيرة، حيث نال وسم "WWIII" نحو 597 ألف تغريدة، فيما حصد وسم worldwar3 حوالى 151 ألف تغريدة، وظهر وسم "الحرب_العالمية_ الثالثة" في قرابة 33 ألف تغريدة، وبلغت التغريدات في الوسم الذي يحمل اسم سليماني بالإنجليزية زهاء 175 ألف تغريدة.





وفي المجمل اقتربت التغريدات في هذه الوسوم مجتمعة من رقم المليون، عصر الجمعة.





وفي مسح سريع لتغريدات وسم الحرب العالمية الثالثة باللغة الإنجليزية، يظهر البعض تخوفا من احتمال وقوع الحرب "التي لن تكون في صالح أحد"، فيما قلل آخرون من قدرات إيران على إشعال حرب عالمية كتلك التي أشعلتها ألمانيا النازية في القرن الماضي.





وقال فريق ثالث إن الحرب إن حدثت فقد تعيد البشرية إلى العصر الحجري، مستعيني بما قاله عالم الفيزياء الراحل، ألبرت أينشتاين.





وكانت الولايات المتحدة مسؤوليتها في وقت سابق عن مقتل سليماني الذي كان يهم بالخروج من مطار بغداد، عبر قصف صاروخي استهدف موكبه فجر الجمعة.





ورغم توعد إيران بـ"الرد القاسي" على مقتل سليماني إلا أنها أكدت أنها لا تطلع إلى الحرب، وفي المقابل، غرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلا إن المفاوضات ستكون الخيار الأنسب للإيرانيين عوضا عن شن هجمات ضد مصالح الولايات المتحدة.





وقال محللون لـ" سكاي نيوز عربية" إن عملية اغتيال قائد فليق القدس في الحرس الثوري يكشف عن رسائل أميركية مبطنة لطهران، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة قد تضرب النظام الإيراني وقادته مجددا في حال لم يتراجع، لكنها لا تفضل عدم خوض حرب.





وفي وسم "الحرب العالمية الثالثة" باللغة العربية، استبعد بعض المغردين احتمال وقوع الحرب، فيما أبدى بعضهم تشاؤما حيال العام الجديد، لأنه بدأ بخبر قد يقود إلى مواجهات دامية.



