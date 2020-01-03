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وزير الرياضة يصطحب رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد فى جولة تفقدية بالمركز الأوليمبي بالمعادي

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:52 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باصطحاب الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية فى جولة تفقدية لمنشآت مركز تدريب الفرق القومية "المركز الأوليمبي" بالمعادى.

تضمنت الجولة بزيارة الصالات المغطاة بالمركز، وإجراء حوار مع اللاعبين المقام تدريبهم بالمركز، والتقاط الصور التذكارية معهم.

وقام وزير الشباب والرياضة،خلال الزيارة، بشرح كافة الخدمات الرياضية التي يقدمها المركز الأوليمبي بالمعادي لجميع الفرق والمنتخبات طوال العام من خلال إقامة معسكراتهم التدريبية استعدادا لمختلف البطولات الرياضية، فضلًا عن الدعم والمتابعة من جانب الوزارة لآليات العمل داخل المركز وبشكل دوري.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي على التنسيق والمتابعة مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية للاطمئنان على جاهزية جميع لاعبي المنتخبات القومية لمختلف البطولات، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لهم، واستضافة تدريباتهم ومعسكراتهم في المنشآت الرياضية التابعة للوزارة.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد بالبنية الإنشائية المتميزة بالمركز الأوليمبي بالمعادي وما يقدمه من خدمات، مثنيًا بدور وجهود وزارة الشباب والرياضة فى دعم المنتخبات الوطنية المصرية.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، قد قاما بزيارة تفقدية أمس لمشروع الصالة المغطاة الجاري إنشائها بالعاصمة الإدارية الجديدة والمقرر لها استضافة إحدى مجموعات بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر عام 2021م.
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