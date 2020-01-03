12 عيادة متنقلة للكشف على أهالي الأشراف الشرقية في قنا



وأشار إلى أنه قد تم خلال الحملة عمل سونار لعدد ٣٦ حالة وتحويل ٥٦ حالة إلى مستشفى الصدر وعمل فحوصات معملية لعدد ١٤٠ حالة فضلا عن انهاء اجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٢٧ مواطنًا.

وأكد الداودي أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجانًا كما يقوم أعضاء الحملة بعمل التقارير اللازمة للعلاج وإجراء العمليات على نفقة الدولة في حال الاحتياج لذلك.



وأشار الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة إلى أن مديرية الصحة تنظم قافلة طبية يومي الأربعاء والخميس من كل اسبوع في احدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجا منها.



وأوضح أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرها ٢٥٢ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.



صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية الأشراف الشرقية بمدينة قنا، وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها.وتابع أن القافلة شملت ١٢ عيادة متنقلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١٩٧٤ حالة بواقع (٣٥٧ عظام – ٣٣١ رمد – ٣٢٢ باطنة – ٣٠١ اطفال – ٢٢٦ جلدية – ١٥٩ صدر – ١١٤ أسنان -٦٦ تنظيم اسرة – ٥٧ جراحة – ٤١ نساء وتوليد).