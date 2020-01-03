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فتحي سرور يشارك في المؤتمر العربي الرابع للمحاماة فبراير القادم

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:49 م
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سرور مع أمين عام المؤتمر
سرور مع أمين عام المؤتمر
هالة الشحات
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وافق فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ القانون الجنائي على المشاركة في المؤتمر العربي الرابع للمحاماة، والذي ينطلق في 21 فبراير القادم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، تحت شعار "المحاماة.. ملكات وملوك". 

وقال المستشار وليد عثمان أمين عام المؤتمر، إن الدكتور فتحي سرور سيترأس الجلسة العلمية الأولى بالمؤتمر، وسيلقي محاضرة عن الملكات القانونية للمحامي الماهر، وكيفية التعبير عن الأفكار القانونية والتفكير القانوني السليم في المذكرات المكتوبة والمرافعات الشفوية. 

وأضاف عثمان: الدكتور فتحي سرور وافق على المشاركة والحضور وسلمته الدعوة شخصيا في مكتبه، بعد أن لاقى شعار ومحاور المؤتمر إعجابه الشديد، خاصة أنه يعتبر التجمع السنوي لنخبة من أفضل المحامين العرب، ويحاضر في دورته الرابعة مستشارين من دول عربية عديدة.

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