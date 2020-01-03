نجوم الفن يدعمون الجيش المصري

أعرب عدد كبير من نجوم الفن عن تضامنهم مع القرارات التي أصدرت من قبل الجيش المصري، وذلك بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية لدعم العاصمة الليبية "طرابلس"، بسبب تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيمت ما حدث في منطقة ليبيا،وفي السطور التالية يرصد الفجر الفني أبرز الفنانين الذي تفاعلوا مع هشتاج الجيش المصري.



هاني رمزي



تضامن الفنان هاني رمزي مع الجيش المصري، حيث نشر صورة لأحد الجنود البواسل وعلق على الصورة قائلة:"‏مصر ربنا حاميها وكلى ثقه فى قيادتنا وقواتنا المسلحه وإذا كتب علينا القتال فالنصر حليف لنا إن شاء الله ‎، كلنا الجيش المصري ‎، مصريين إيد واحدة".



أحمد فهمي



كتب المطرب أحمد فهمي تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر أعلن فيها تضامنه مع الجيش والرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في تغريدته :" كلناالجيش وقت الحرب، كلنا جنود مصر ودرعها وسيفها، ١٠٠ مليون محارب كامل الدعم لجيشنا ورئيسنا، مصر أولاً و أخيرًا".



محمد هنيدي



أعلن الفنان محمد هنيدي عن تضامنه الشديد مع الجيش المصري ووطنه مصر، حيث نشر تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قال فيها: "أنا مصري وكلنا ورا الجيش المصري وأي قرارات القيادة المصرية هتاخدها للدفاع عن مصر وأمنها القومي من البلطجية والمرتزقة"



ندى بسيوني



كما نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة لعلم مصر من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة :"طب حاول كده تقرب من ذره رمله من تراب مصر..حتلاقي ١٠٠مليون جندي، وقت الجد كلنا جيشك يا مصر، داحنا مصرين خير اجناد الأرض، تحيا مصر، يحيا جيش مصر، يحيا شعب مصر".



كريم عبد العزيز



نشر الفنان كريم عبدالعزيز عبر موقع تغريدة له عبر موقع "تويتر" كتب فيها :"مع مصر دائمًا وأبدًا، أثق في كل القرارات التي تتخذها الدولة المصرية في الحفاظ على هوية ووحدة أمتنا العربية تجاه التدخل السافر من البعض تجاه الشأن الليبي

العربي".



وتابع كريم قائلًا:"أثق في رئيس بلدي، أثق فى قواتنا المسلحة الباسلة العظيمة، أدعم مصر".



صلاح عبد الله



نشر الفنان صلاح عبد الله، مقطع فيديو له ألقى خلاله قصيدة فى حب مصر،و قال صلاح في الفيجيو: لما بكتب تحيا مصر يشتمونى يا مصر ليه، هى كلمة تحيا عيب ولا اسمك ولا إيه،ولا كل إناء صحيح لازم ينضح باللى فيه، أيوه كل إناء أبيح تملى ينضح باللى فيه، هو ينضح وانتى تحيا فكل وقت وكل ناحية، واللى يشتم مهما يشتم والله ما رادد عليه والله ما رادد عليه".



وعلق صلاح على الفيديو قائلاً:" وتانى رغم أنف الكارهين الشتامين فرسان المحاميل تحيا مصر وكمان كلنا الجيش، وفعلاً الحياد فى هذا الوقت خيانة للوطن، وصباح الخير يا مصر وتصبحى على كل الخير".