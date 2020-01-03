Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجوم الفن يدعمون الجيش المصري

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:47 م
Advertisements
هنيدي وكريم عبدالعزيز
هنيدي وكريم عبدالعزيز
هبة أحمد
Advertisements
أعرب عدد كبير من نجوم الفن عن تضامنهم مع القرارات التي أصدرت من قبل الجيش المصري، وذلك بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية لدعم العاصمة الليبية "طرابلس"، بسبب تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيمت ما حدث في منطقة ليبيا،وفي السطور التالية يرصد الفجر الفني أبرز الفنانين الذي تفاعلوا مع هشتاج الجيش المصري.

هاني رمزي

تضامن الفنان هاني رمزي مع الجيش المصري، حيث نشر صورة لأحد الجنود البواسل وعلق على الصورة قائلة:"‏مصر ربنا حاميها وكلى ثقه فى قيادتنا وقواتنا المسلحه وإذا كتب علينا القتال فالنصر حليف لنا إن شاء الله ‎، كلنا الجيش المصري ‎، مصريين إيد واحدة".

أحمد فهمي

كتب المطرب أحمد فهمي تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر أعلن فيها تضامنه مع الجيش والرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في تغريدته :" كلناالجيش وقت الحرب، كلنا جنود مصر ودرعها وسيفها، ١٠٠ مليون محارب كامل الدعم لجيشنا ورئيسنا، مصر أولاً و أخيرًا".

محمد هنيدي

أعلن الفنان محمد هنيدي عن تضامنه الشديد مع الجيش المصري ووطنه مصر، حيث نشر تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قال فيها: "أنا مصري وكلنا ورا الجيش المصري وأي قرارات القيادة المصرية هتاخدها للدفاع عن مصر وأمنها القومي من البلطجية والمرتزقة"

ندى بسيوني

كما نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة لعلم مصر من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة :"طب حاول كده تقرب من ذره رمله من تراب مصر..حتلاقي ١٠٠مليون جندي، وقت الجد كلنا جيشك يا مصر، داحنا مصرين خير اجناد الأرض، تحيا مصر، يحيا جيش مصر، يحيا شعب مصر".

كريم عبد العزيز

نشر الفنان كريم عبدالعزيز عبر موقع تغريدة له عبر موقع "تويتر" كتب فيها :"مع مصر دائمًا وأبدًا، أثق في كل القرارات التي تتخذها الدولة المصرية في الحفاظ على هوية ووحدة أمتنا العربية تجاه التدخل السافر من البعض تجاه الشأن الليبي
العربي".

وتابع كريم قائلًا:"أثق في رئيس بلدي، أثق فى قواتنا المسلحة الباسلة العظيمة، أدعم مصر".

صلاح عبد الله

نشر الفنان صلاح عبد الله، مقطع فيديو له ألقى خلاله قصيدة فى حب مصر،و قال صلاح في الفيجيو: لما بكتب تحيا مصر يشتمونى يا مصر ليه، هى كلمة تحيا عيب ولا اسمك ولا إيه،ولا كل إناء صحيح لازم ينضح باللى فيه، أيوه كل إناء أبيح تملى ينضح باللى فيه، هو ينضح وانتى تحيا فكل وقت وكل ناحية، واللى يشتم مهما يشتم والله ما رادد عليه والله ما رادد عليه".

وعلق صلاح على الفيديو قائلاً:" وتانى رغم أنف الكارهين الشتامين فرسان المحاميل تحيا مصر وكمان كلنا الجيش، وفعلاً الحياد فى هذا الوقت خيانة للوطن، وصباح الخير يا مصر وتصبحى على كل الخير".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موني مسلسلات، مسلسلات جديدة مسلسلات رمضان كلنا الجيش دراما افلام جديدة افلام اجنبي اخبار الفن

أخبار تهمك

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 5 ساعات

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

منذ 12 ثانية

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال

منذ أقل من نصف ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 20 ساعة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر الهلال Yalla Shoot| بث مباشر الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.. Live هدف الهلال

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 18 ساعة

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

عقبة وحيدة أمام الأهلي لحسم صفقة إليكي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق لمصر على مقتل قاسم سليماني بالعراق

منذ ساعتين و 49 دقيقة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ ساعة و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

تغريدات الفنانين.. يوسف الشريف: خسائر العرب مؤلمة

قصف جبهة متبادل بين محمد هنيدي وسفير بريطانيا بمصر

جولة مع الفنانين.. أمير كرارة ينشر أفيش فيلمه الجديد.. ونيللي كريم بدون مكياج

محمد هنيدي يرد على ظهوره مع إعلامي إسرائيلي

كيف ساند الفنانون والرأي العام رامي جمال؟

هكذا هنأ نجوم الفن المنتخب الأوليمبي بعد فوزه بكأس الأمم الإفريقية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

06:34 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال

06:10 م

بث مباشر الهلال Yalla Shoot| بث مباشر الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.. Live هدف الهلال

06:10 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status