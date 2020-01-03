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5.6 مليار جنيه إجمالي قيم تدولات البورصة في أسبوع

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:54 م
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الفجر الاقتصادي
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سجل إجمالي قيم التداولات بالبورصة تراجعات، خلال تعاملات الحالي -الأسبوع الأول من 2020- مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 5.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 657 مليون ورقة منفذة على 61 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 948 مليون ورقة منفذة على 66 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 18.39 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 82.60 % خلال هذا الأسبوع.
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