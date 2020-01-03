Advertisements
Advertisements
Advertisements

الولايات المتحدة تعزز سفارتها في بغداد بـ 750 جندياً أمريكياً

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:37 م
Advertisements
السفارة الأمريكية في بغداد
السفارة الأمريكية في بغداد
الفجر
Advertisements

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، وصول تعزيزات عسكرية أمريكية؛ لتأمين سفارة الولايات المتحدة ببغداد، بما يقدر نحو 750 جندياً.

وجاء ارسال الجنود إلى السفارة الأمريكية، عقب عملية استهداف الجنرال الإيراني قاسم سليماني وقيادات في الحشد الشعبي وحزب الله.

وكان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، قد قال في وقت سابق، إن "قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني لم يأت من فراغ".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية اليوم، أن "قتل سليماني هو إجراء دفاعي، والولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بعدم التصعيد، والهدف من الضربة الأمريكية ردع أي خطط إيرانية في المستقبل لشن هجمات ضد أمريكا"، موضحاً أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني".

وكما دعت وزارة الخارجية، اليوم، مواطنيها إلى مغادرة العراق "فورا" في أعقاب مقتل قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقادة مليشيا عراقية موالية لإيران في ضربة أمريكية ببغداد.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مليشيا حزب الله العراقي مليشيا حزب الله بغداد الولايات المتحدة

أخبار تهمك

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 16 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 4 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 18 ساعة

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 5 ساعات

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 20 ساعة

عقبة وحيدة أمام الأهلي لحسم صفقة إليكي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لمصر على مقتل قاسم سليماني بالعراق

منذ ساعة و 20 دقيقة

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أسطورة ليفربول يطلب ضم بلدوزر الزمالك الجديد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

أخطر رجال إيران.. من هو قاسم سليماني الذي اغتالته أمريكا؟

إيران تستدعي السفير السويسري في طهران

بعد اغتياله.. من هو قاسم سليماني الذي قتلته أمريكا بصواريخ "كاتيوشا"صباح اليوم؟

عاجل.. أول تعليق لمصر على مقتل قاسم سليماني بالعراق

حزب الله يعلن حقيقة مقتل لبنانيين في الغارة الأمريكية على موكب قاسم سليمانى

ترامب: "سليماني" كان يجب قتله قبل أعوام كثيرة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

01:06 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status