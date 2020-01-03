الولايات المتحدة تعزز سفارتها في بغداد بـ 750 جندياً أمريكياً





أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، وصول تعزيزات عسكرية أمريكية؛ لتأمين سفارة الولايات المتحدة ببغداد، بما يقدر نحو 750 جندياً.





وجاء ارسال الجنود إلى السفارة الأمريكية، عقب عملية استهداف الجنرال الإيراني قاسم سليماني وقيادات في الحشد الشعبي وحزب الله.





وكان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، قد قال في وقت سابق، إن "قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني لم يأت من فراغ".





وأضاف وزير الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية اليوم، أن "قتل سليماني هو إجراء دفاعي، والولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بعدم التصعيد، والهدف من الضربة الأمريكية ردع أي خطط إيرانية في المستقبل لشن هجمات ضد أمريكا"، موضحاً أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني".





وكما دعت وزارة الخارجية، اليوم، مواطنيها إلى مغادرة العراق "فورا" في أعقاب مقتل قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقادة مليشيا عراقية موالية لإيران في ضربة أمريكية ببغداد.



