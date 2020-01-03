Advertisements
Advertisements
Advertisements

فرصة ذهبية أمام الريال .. تحديد مبلغ قليل لمن يرغب في التعاقد مع إريكسن

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:45 م
Advertisements
كريستيان إيريكسن
كريستيان إيريكسن
حسام مجدي
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن القيمة التي من الممكن أن يرحل بها الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط نادي توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

مبلغ قليل مقابل رحيل إريكسن عن توتنهام

 

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن إريكسن متاح مقابل 20 مليون يورو فقط لمن يرغب في ضمه في الشتاء.

 

كما أشارت الشبكة إلى أن إريكسن سيكون متاح بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية نظرا لإنتهاء عقده مع نادي توتنهام.

 

يذكر أن كريستيان إريكسن كان قد أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي توتنهام هذا الشتاء ورفض تجديد عقده مع الفريق.

 

بينما أشارت العديد من التقارير الصحفية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام يريد تجديد عقد إريكسن مع الفريق ولكن لم يتم حسم هذا الأمر حتى الآن.

 

الأندية التي ترغب في التعاقد مع إريكسن في الشتاء

 

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع إريكسن خلال فترة انتقالات يناير الجارية أبرزها نادي ريال مدريد ونادي مانشستر يونايتد ونادي إنتر ميلان وغريها من الأندية ولكن الأكثرهم جديا حتى الآن اليونايتد وريال مدريد.

 

مشاركات كريستيان إريكسن مع نادي توتنهام هذا الموسم

 

وقد شارك كريستيان إريكسن في 27 مباراة حتى الآن مع نادي توتنهام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فرصة ذهبية ريال مدريد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أسطورة ليفربول يطلب ضم بلدوزر الزمالك الجديد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 18 ساعة

عقبة وحيدة أمام الأهلي لحسم صفقة إليكي

منذ ساعة و 23 دقيقة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 20 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 4 ساعات

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 17 ساعة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق لمصر على مقتل قاسم سليماني بالعراق

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 16 ساعة

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 5 ساعات

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

01:06 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status