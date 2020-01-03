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في أول أسبوع من 2020... البورصة تربح 6.2 مليار جنيه

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:44 م
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حققت مؤشرات البورصة في تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعات جماعية، وهو أول اسبوع تداولات في العام الميلادي الجديد، الذي يأمل بأن يشهد فيه السوق أداء متغيرا عن عام 2019، الذي شهد ضعف حاد في قيم التداولات وتدني أسعار الأسهم.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة"egx30 “في تعاملات الاسبوع الماضي نحو 0.11% ليصل إلى مستويات 13899.54 نقطة، وقفز المؤشر السبعيني " egx70" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستويات 1.32%، وطالت الأرتفاعات المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.52%.

وربح رأسمال السوقي للأسهم المقيدة في السوق نحو 6.2 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 706.6 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيم التداولات في السوق الأسبوع الماضي نحو 5.6 مليار جنيه بالتداول علي 657 مليون ورقة مالية وبتنفيذ نحو 61 ألف عملية بيع وشراء.

وكان رئيس البورصة محمد فريد توقع أن يشهد عام 2020، طرح من 4 إلى 5 شركات قطاع خاص اسهمهم بالبورصة.



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