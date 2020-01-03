جينيس ترد إعتبار تامر حسني بحذف البيان الأول والتحقيق مع من تسبب فيه.. تعرف على التفاصيل

و علم "الفجر الفني" من مصادره أن عند مراجعة ادارة جينيس ريكورد بلندن البيان الأول وجدته بيان خاطيء في كل ما ذكره مما إضطرت وقتها بعض المواقع الإلكترونية أن تُكذب خبر دخول حسني، الموسوعة على هامش كونه أكثر فنان ملهم. كما بدأت الموسوعة بالتحقيق مع الموظف الذي نشر البيان الأول والذي تسبب في تكذيب إنجاز الفنان تامر حسني الذي حققه.

وجاء نص البيان كالتالي:









شارك الجمهور العالمي للفنان المصري تامر حسني في مارينا مول أبوظبي للاحتفال بتحقيق الرقم القياسي لغينيس للأرقام القياسيةلأكبر عدد مشاركات في لوحة جدارية في العالم. و استمرت المحاولة الرسمية على مدار 6 أيام، حقق خلالها الجمهور 12086 مشاركة، محطمين الرقم القياسي السابق الذي سُجل بـ 4900 مشاركة.





وكانت المعايير الخاصة بالرقم القياسي تعتمد على مشاركة أكبر عدد من الأفراد في اللوحة الجدارية متضمنة اسم المشارك وورسالة منه. حيث عبر المشاركون عن تقديرهم لنجمهم المفضل من خلال صورة أو رسالة يتركها المشارك.









وتزامنا مع الفعالية غنى حسني أغنية جديدة من كلماته أهداها إلى دولة الإمارات بمناسبة عام التسامح. كما أقيم على هامش الحفل معرض لبعض مقتنيات النجم المصري وذلك سعي ًا لبيعها في مزاد يعود ريعه إلى عدة مؤسسات خيرية تعنى بالأطفال في العالم العربي. وكان للفنان تامر حسني مشاركة سابقة في محاولة لكسر لقب غينيس للأرقام القياسية، حيث كانت له مشاركة إنسانية في حملة لـ"أكبر عدد من التسجيلات في حملة للتبرع بالدم" في العالم حيث ساعد بلده مصر في تسجيل رقم قياسي.





وحملت الرسائل على اللوحة الجدارية في مارينا مول أبوظبي رسائل و قصص استلهمها الجمهور من أعمال الفنان، في فعالية حضرها جمهور تامر حسني من كل انحاء العالم. .



