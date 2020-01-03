Nabil ali mohamed جوجل تحتفل بذكرى العالم المصري الراحل نبيل علي.. اعرف أبرز المعلومات عنه

احتفل محرك بحث جوجل، اليوم الجمعة الموافق 3/1/2020، بذكرى ميلاد العالم المصري الراحل نبيل علي Nabil ali mohamed، الذي رحل عن عالمنا منذ 4 سنوات.





وقامت جوجل بتزيين صفحتها الرئيسية بصورة مرسومة للعالم الراحل Nabil ali mohamed، الذي ولد في 3 يناير عام 1938 في القاهرة.





وجاءت صورة Nabil ali mohamed وسط كلمة "جوجل" باللغة الإنجليزية، وأرفقت أيضًا بتصميم لجهاز حاسوب.

وفي بيان شركة " جوجل" الرسمي قالت ، إنه يحتفل بالذكرى الـ82 لميلاد الرائد المصري في مجال حوسبة اللغة العربية، الدكتور نبيل علي Nabil ali mohamed .

وأضاف جوجل أن ابتكارات العالم الراحل Nabil ali mohamed في مجال اللغويات الحاسوبية أسهمت في دخول العالم العربي عصر المعلومات، وبالأخص من خلال البرامج التي مكنت الحواسيب من فهم اللغة العربية بصورة رقمية.

وبالنسبة للعال الراحل نبيل علي Nabil ali mohamed ، فإن رقمنة اللغة العربية بقواعدها وصرفها التي تبدو معقدة للبعض، كانت وسيلة لربط الناطقين باللغة العربية بالعالم.

معلومات عن العالم المصري الراحل نبيل علي Nabil ali mohamed



