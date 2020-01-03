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Nabil ali mohamed جوجل تحتفل بذكرى العالم المصري الراحل نبيل علي.. اعرف أبرز المعلومات عنه
الجمعة 03/يناير/2020 - 04:35 م
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احتفل محرك بحث جوجل، اليوم الجمعة الموافق 3/1/2020، بذكرى ميلاد العالم المصري الراحل نبيل علي Nabil ali mohamed، الذي رحل عن عالمنا منذ 4 سنوات.
وقامت جوجل بتزيين صفحتها الرئيسية بصورة مرسومة للعالم الراحل Nabil ali mohamed، الذي ولد في 3 يناير عام 1938 في القاهرة.
وجاءت صورة Nabil ali mohamed وسط كلمة "جوجل" باللغة الإنجليزية، وأرفقت أيضًا بتصميم لجهاز حاسوب.
وفي بيان شركة "جوجل" الرسمي قالت، إنه يحتفل بالذكرى الـ82 لميلاد الرائد المصري في مجال حوسبة اللغة العربية، الدكتور نبيل علي Nabil ali mohamed.
وأضاف جوجل أن ابتكارات العالم الراحل Nabil ali mohamed في مجال اللغويات الحاسوبية أسهمت في دخول العالم العربي عصر المعلومات، وبالأخص من خلال البرامج التي مكنت الحواسيب من فهم اللغة العربية بصورة رقمية.
وبالنسبة للعال الراحل نبيل علي Nabil ali mohamed، فإن رقمنة اللغة العربية بقواعدها وصرفها التي تبدو معقدة للبعض، كانت وسيلة لربط الناطقين باللغة العربية بالعالم.
معلومات عن العالم المصري الراحل نبيل علي Nabil ali mohamed
- ولد Nabil ali mohamed في القاهرة يوم 3 يناير 1938، وتوفى في 27 يناير عام 2016، عن عمر يناهز 78 عامًا.
- حصل Nabil ali mohamed على البكالوريوس فى هندسة الطيران عام 1960، ثم على الماجستير 1967، والدكتوراه فى هندسة الطيران عام 1971.
- بدأ Nabil ali mohamed حياته العملية مهندس طيران بالقوات الجوية المصرية، ثم تم تعيينه مديرًا لمعالجة المعلومات فى شركة مصر للطيران، التي تم فيها إنشاء أول نظام للحجز الآلي بالمنطقة العربية.
- تولى العالم المصري الراحل Nabil ali mohamed العديد من المناصب العليا فى مجال المعالجات الحاسوبية داخل مصر وخارجها.
- أدار مشروع إطلاق "كمبيوتر صخر"، وكان نائبًا لرئيس شركة الإلكترونيات العالمية في اليونان لمدة عامين.
- عمل Nabil ali mohamed مديرًا لمشروع المعونة الأمريكية لإقامة الشبكة العلمية والتكنولوجية فى القاهرة.
- صمم الدكتور نبيل علي أول محرك بحثي للغة العربية على أساس صرفي.
- كما صمم أول قاعدة بيانات معجمية للغة العربية، وأول برنامج للقرآن الكريم أنتجته شركة صخر، وأول قاعدة معارف للشعر العربي.
- كما صمم برنامج الإعراب الآلى للغة العربية، وبرنامج التشكيل الآلى للغة العربية، كما طَوَّر العديد من المعالجات الآلية الأخرى للغة العربية.
- كما صمم نموذج المعمل المتقدم لتعليم العربية وتعلمها وغير ذلك من برمجيات تعليمية وثقافية.
- ألف الدكتور نبيل على Nabil ali mohamed أول كتاب فى اللغة العربية والحاسوب إضافة إلى عدة كتب أخرى.
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